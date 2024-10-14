Премьер-министр Испании призвал ЕС заморозить соглашение о свободной торговле с Израилем

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал государства Евросоюза поддержать испанско-ирландскую инициативу и заморозить соглашение о свободной торговле с Израилем в связи с ситуацией в Ливане и секторе Газы.

11 октября испанский политик высказался в поддержку всеобъемлющего международного эмбарго на поставку Израилю вооружений. Это заявление было сделано в Ватикане на встрече с Папой Римским Франциском. Санчес резко осудил ранение нескольких военнослужащих UNIFIL в результате действий ЦАХАЛа.

Напомним: в мае нынешнего года Испания, Ирландия и Норвегия призвали независимость государства Палестина. "Этот шаг – не только восстановление исторической справедливости, но и необходимое условие достижения мира", – заявил тогда премьер-министр Испании.