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Израиль

Очередной несчастный случай на стройке: в Бака аль-Гарбия тяжело травмирован рабочий

время публикации: 21 октября 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 15:08
Очередной несчастный случай на стройке: в Бака аль-Гарбия тяжело травмирован рабочий
Фото NEWSru.co.il

В диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон в 14:28 поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте в Бака аль-Гарбия, где рабочий в возрасте 21 года получил тяжелые травмы из-за падения на него тяжелого предмета.

Пострадавший получил тяжелые травмы грудной клетки и конечностей. После оказания ему неотложной помощи, фельдшеры и парамедики МАДа отправили его в больницу в тяжелоом, но стабильном состоянии.

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