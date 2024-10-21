Очередной несчастный случай на стройке: в Бака аль-Гарбия тяжело травмирован рабочий

В диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон в 14:28 поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте в Бака аль-Гарбия, где рабочий в возрасте 21 года получил тяжелые травмы из-за падения на него тяжелого предмета.

Пострадавший получил тяжелые травмы грудной клетки и конечностей. После оказания ему неотложной помощи, фельдшеры и парамедики МАДа отправили его в больницу в тяжелоом, но стабильном состоянии.