Наезд на полицейских в Нагарии: не исключена версия "автомобильного теракта"

Утром во вторник, 21 сентября, на улице А-Алия, около дома 50, в Нагарии автомобиль (внедорожник Audi с израильскими номерными знаками) сбил полицейского и добровольного помощника полиции. Пострадавших доставили в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии, где врачи были вынуждены констатировать смерть мужчины, являвшегося добровольцем полиции. Сотрудник полиции получил травмы средней тяжести.

Разрешено к публикации имя добровольца полиции, погибшего утром 21 сентября в Нагарии в результате наезда автомобиля. Это 32-летний Хусам Саджир из друзской деревни Ярка. Близкие погибшего уведомлены о происшедшей трагедии.

Согласно уточненным данным, полицию вызвали местные жители, сообщившие, что на территории строительной площадки ведутся работы, несмотря на праздник Суккот, и это мешает отдыхающим. По всей видимости, для строительных работ были привлечены не только израильские арабы, но и арабы из Палестинской автономии, незаконно находившиеся на территории Израиля. Произошел конфликт, во время которого один из "строителей" сел в автомобиль и совершил наезд на полицейского и сопровождавшего его добровольца.

Вскоре после инцидента полиция сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался житель арабской деревни Араба, ехавший с превышением скорости на автомобиле Audi. Его задержали около поселка Шломи, к северу от Нагарии. Вместе с ним в автомобиле на момент задержания находился только один человек (араб с израильским паспортом). По версии следствия, троих других пассажиров (видимо, жителей ПА) подозреваемый успел высадить.

Сайт N12 пишет, что в автомобиле были найдены наркотики (в официальном сообщении пресс-службы полиции этих сведений не было).

В полиции дают понять, что на данном этапе проверяются две версии: криминальная и "преступление на почве национальной ненависти". В пользу версии "автомобильного теракта" говорит тот факт, что водитель сбил полицейского и добровольца, затем развернулся и снова наехал на них.

Розыск других подозреваемых, находившихся в машине в момент совершения наезда на полицейских, продолжается.