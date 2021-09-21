Наезд на полицейских в Нагарии: версия "автомобильного теракта" исключена

Полиция пришла к выводу, что наезд на полицейских в Нагарии не был "автомобильным терактом". Главный подозреваемый: 44-летний израильский араб, известный в мире футбола.

В настоящее время задержаны еще двое подозреваемых в причастности к этому трагическому инциденту, в их числе работник строительной компании.

Утром во вторник, 21 сентября, на улице А-Алия, около дома 50, в Нагарии автомобиль (внедорожник Audi с израильскими номерными знаками) сбил полицейского и добровольного помощника полиции.

Согласно уточненным данным, полицию на улицу А-Алия в Нагарии вызвали местные жители, сообщившие, что на территории строительной площадки ведутся работы, несмотря на праздник Суккот, и это мешает отдыхающим. По всей видимости, для строительных работ были привлечены не только израильские арабы, но и арабы из Палестинской автономии, незаконно находившиеся на территории Израиля. Прибывшие полицейские попросили предоставить разрешение на строительные работы и на пребывание рабочих на строительной площадке. Произошел конфликт, во время которого один из "строителей" сел в автомобиль Audi и совершил наезд на полицейского и сопровождавшего его добровольца. Он сбил полицейского и добровольца, затем развернулся и снова наехал на них.

Доброволец полиции погиб. Это 32-летний Хусам Саджир из друзской деревни Ярка, служивший добровольцем полиции с 2016 года. У него остались жена и двое детей.

Пострадавший 42-летний полицейский доставлен в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии в состоянии средней тяжести.

Вскоре после инцидента полиция сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался 44-летний житель арабской деревни Араба, ехавший с превышением скорости на автомобиле Audi. Его задержали около поселка Шломи, к северу от Нагарии. Вместе с ним в автомобиле на момент задержания находился только один человек (араб с израильским паспортом). По версии следствия, троих других пассажиров (видимо, жителей ПА) подозреваемый успел высадить.

Сайт N12 пишет, что в автомобиле были найдены наркотики (в официальном сообщении пресс-службы полиции этих сведений не было).

Розыск других подозреваемых, находившихся в машине в момент совершения наезда на полицейских, продолжается.