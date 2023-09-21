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    В Израиле

    Беспорядки на границе Газы: из сектора сообщают об убитом и раненых. Видео ЦАХАЛа

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    Беспорядки на границе Газы: из сектора сообщают об убитом и раненых
    Abed Rahim Khatib/Flash90

    Во второй половине дня в четверг, 21 сентября, возобновились массовые беспорядки на границе к востоку от города Газа. Около границы собрались сотни нарушителей порядка, которые жгли автомобильные шины и провоцировали израильских военных.

    В связи с попытками участников акции приблизиться к пограничному забору ЦАХАЛ применял спецсредства для разгона толпы. Источники в Газе заявляют, что был открыт огонь по протестующим.

    По предварительным данным, убит один из участников акции – Ахмад аль-Мадхун, еще несколько человек получили ранения.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, на котором показано, как участник "мирного протеста" стреляет в военных на границе Газы. Сообщается, что по нему был открыт огонь, зафиксировано попадание.

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    Минздрав Газы: на границе убит один из участников беспорядков
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