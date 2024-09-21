В ходе акции в поддержку семей похищенных задержан племянник убитого Авраама Мундера
время публикации: 21 сентября 2024 г., 22:47 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 22:53
Во время акции в поддержку семей похищенных возле дома члена Кнессета Гидеона Саара в Тель-Авиве полиция задержала одного из демонстрантов, Шахара Мора, племянника заложника Авраама Мундера.
Другие демонстранты попытались, заблокировав дорогу, не позволить полицейской машине увезти Мора, однако это им не удалось.
79-летний Авраам Мундер, дядя задержанного, был одним из шести заложников, убитых в туннеле в районе Рафиаха.