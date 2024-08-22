СМИ: в телах заложников, доставленных в Израиль, были найдены пули

Сайт "Мако"/N12 сообщает, что в телах некоторых заложников, останки которых были найдены и эвакуированы из Газы 20 августа, были найдены пули. Официально эта информация не подтверждена и не комментируется ЦАХАЛом.

Ран Мецгер, сын Йорама Мецгера, тело которого было обнаружено в Газе, в интервью радио 103FM заявил, что его отец не пострадал от действий ЦАХАЛа. "Отец был застрелен, он не пострадал в результате действий ЦАХАЛа. Отец был убит. Человеком, убившим моего отца, был хамасовец", – сказал он.

Тела погибших заложников были найдены в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в районе Хан-Юниса (юг сектора Газы). В операции были задействованы силы 98-й дивизии – из бригады "Цанханим", инженерного спецназа "Яалом" и 75-го батальона 7-й бригады. В ходе операции был обнаружен туннель на глубине около 10 метров, внутри которого было помещение, где находились тела похищенных. Кроме того, в том же туннеле нашли оружие и предметы быта террористов. Операция проводилась после длительных боев, в ходе которых были ликвидированы террористы.

Утром во вторник, 20 августа, была разрешена к публикации информация о том, что в ходе наземной операции в секторе Газы были найдены тела шести заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года. О гибели пяти из них официально сообщалось ранее.

Имена погибших заложников, чьи тела были найдены израильскими военными за последние сутки:

Авраам Мундер, 79 лет, из Нир-Оза (о гибели ранее не объявлялось)

Йорам Мецгер, 80 лет, из Нир-Оза, похищен в Газу и погиб в плену (официальное сообщение о гибели 3.6.2024)

Надав Попплвелл, 51 год, из кибуца Нирим, похищен из Нир-Оза в Газу и погиб в плену (официальное сообщение о гибели 3.6.2024).

Александр Данциг, 75 лет, из Нир-Оза, похищен в Газу и погиб в плену (официальное сообщение о гибели 22.7.2024)

Ягев Бухштаб, 34 года, из Нирим, похищен в Газу и погиб в плену (официальное сообщение о гибели 22.7.2024)

Хаим Пери, 79 лет, из Нир-Оза, похищен в Газу и погиб в плену (официальное сообщение о гибели 3.6.2024).

Авраам Мундер был похищен вместе со своей женой Руфи, дочерью Керен и единственным девятилетним внуком Охадом, которые были освобождены в результате сделки. Его сын Рой Мундер был убит террористами 7 октября.