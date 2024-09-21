Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал ликвидацию Ибрагима Акила и старших командиров "Хизбаллы" в Бейруте, назвав ее успешной.

Напомним, в 2019 году США включили Ибрагима Акила в список террористов, а в 2023-м госдепартамент США объявил, что выплатит 7 млн долларов за информацию о местонахождении террориста.

Тем не менее Салливан отметил, что уровень напряженности на границе Израиля и Ливана весьма высок. Что касается сделки по освобождению израильских заложников, то Салливан подчеркнул: "Есть пути к соглашению о прекращении огня в секторе Газа, но на данный момент мы не готовы ничего предложить".