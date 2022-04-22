Иерусалим:
14 - 28°
Тель-Авив:
12 - 22°
Эйлат:
18 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле22 апреля 2022 г., 10:37

Умер участник столкновений с израильскими военными около Дженина

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Умер участник столкновений с израильскими военными около Дженина

В пятницу, 22 апреля, из больницы "Ибн Сина" в Дженине сообщили, что от полученных ранений умер 20-летний Лутфи Ибрагим Лабади из Аль-Ямуна.

Несколько дней назад, передает агентство Maan, Лабади был ранен во время столкновений с израильскими военными в Аль-Ямуне, где проводилась антитеррористическая операция.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:37 Умер участник столкновений с израильскими военными около Дженина
07:13 Очередная пятница Рамадана: сотни мусульман устроили беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме
07:03 Праздничное ожидание новых выборов. Итоги политической недели
05:21 Прогноз погоды на 22 апреля: температура выше среднесезонной, переменная облачность
02:24 Авария на 90-й трассе в Араве: один погибший, пять травмированных
23:31 "Кан": командующий Южным округом получил приказ подготовиться к дальнейшей эскалации конфликта на границе с Газой
21:17 ЦАХАЛ о повреждении пулей автомобиля в Шломите: речь идет о "случайном обстреле"
19:33 Мониторинговая группа: из Филадельфиского коридора обстрелян израильский населенный пункт
17:15 Палестинские СМИ: Израиль освобождает всех задержанных во время беспорядков на Храмовой горе 15 апреля
16:54 Амихай Шикли попросил БАГАЦ обязать Беннета и Шакед присутствовать на комиссии по его изгнанию из "Ямины"
Загрузка...