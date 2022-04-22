Умер участник столкновений с израильскими военными около Дженина

В пятницу, 22 апреля, из больницы "Ибн Сина" в Дженине сообщили, что от полученных ранений умер 20-летний Лутфи Ибрагим Лабади из Аль-Ямуна.

Несколько дней назад, передает агентство Maan, Лабади был ранен во время столкновений с израильскими военными в Аль-Ямуне, где проводилась антитеррористическая операция.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.