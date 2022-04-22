После беспорядков в массовой молитве на Храмовой горе участвовали 150 тысяч мусульман

До 150 тысяч мусульман в пятницу, 22 апреля, приняли участие в массовой молитве около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Среди участников молитвы были экстремисты с флагами ХАМАСа, скандировавшие: "Евреи, помните, армия Мухаммада возвращается".

Как сообщалось ранее, утро третьей пятницы Рамадана началось с того, что сотни экстремистов-мусульман вновь устроили беспорядки около мечети Аль-Акса. Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы, включая светошумовые гранаты.

По данным "Красного креста и полумесяца", в ходе столкновений пострадали более 150 участников беспорядков, получивших травмы от легких до средней тяжести. Была также травмирована сотрудница полиции.

Пресс-служба полиции передает, что столкновения возобновились вскоре после утренней молитвы, проходившей в 4 утра. Сотни молодых арабов, некоторые из которых размахивали зелеными флагами ХАМАСа, начали бросать в полицейских камни и петарды. Бойцы пограничной полиции не применяли спецсредства до окончания молитвы, но позже, когда экстремисты приблизились к району Стены Плача, начали действия по наведению порядка.

Беспорядки продолжались много часов. Полиция задержала около 480 нарушителей порядка, но большинство задержанных вскоре были отпущены.

Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме происходят в этом году в течение всего месяца Рамадан (завершается 1 мая). По пятницам, между утренней и дневной молитвами, обычно эти столкновения оказываются наиболее ожесточенными.

Напомним, что на этой неделе до завершения Рамадана власти Израиля запретили евреям подниматься на Храмовую гору.

21 апреля ЦАХАЛ блокировал палестинские территории. Но около мечети Аль-Акса беспорядки устраивают в основном жители арабских кварталов Иерусалима, блокада ПА на их активность не влияет.

В марте-апреле этого года арабскими террористами было совершено 15 терактов, жертвами которых стали 15 человек (13 граждан Израиля и двое граждан Украины).