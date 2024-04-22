Глава военной разведки ЦАХАЛа Аарон Халива уходит в отставку
время публикации: 22 апреля 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 10:38
Командир управления разведки генштаба ЦАХАЛа (АМАН) генерал-майор Аарон Халива подал начальнику генерального штаба Герци а-Леви заявление об отставке.
Халива еще в октябре 2023 года заявил о своей ответственности за провал военной разведки 7 октября и о намерении уйти в отставку.
Напомним, что в начале апреля об уходе в отставку заявил командир аналитического отдела управления военной разведки генштаба ЦАХАЛа (АМАН) бригадный генерал Амит Саар.
Саар возглавлял ключевое подразделение АМАНа с 2020 года, и считался экспертом по сектору Газы. Однако, хотя он также взял на себя ответственность за провал 7 октября, причины его отставки – медицинские, у Саара было диагностировано онкологическое заболевание.