ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане лидера боевиков "Исламской группы"

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане Хусейна Иззата Мухаммада Атуи – ключевого террориста, лидера боевиков суннитской организации ‎"Аль-Джамаа Аль-Исламия" (Исламская группа), связанной с террористической организацией ХАМАС в Ливане.

Сообщается, что он был уничтожен в районе Наамат аль-Фука.

"Террорист участвовал в планировании и осуществлении террористических атак с территории Ливана на территорию Государства Израиль с целью нанесения ущерба силам ЦАХАЛа на северной границе. В рамках своей деятельности на протяжении многих лет он осуществлял ракетные обстрелы, руководил террористической инфраструктурой и содействовал попыткам проникновения на территорию Израиля. Кроме того, он занимался подготовкой террористических атак против израильских объектов по всему миру", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Ранее стало известно, что в результате удара БПЛА ЦАХАЛа в Ливане был уничтожен шейх Хусейн Атуи – лидер военного крыла суннитской организации ‎"Аль-Джамаа Аль-Исламия" (Исламская группа), являющейся по сути ливанским филиалом "Братьев мусульман". Информация о его гибели подтверждена руководством "Аль-Джамаа Аль-Исламия".

Около 9 утра 22 апреля телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль недалеко от деревни Наама, к югу от Бейрута.

Ливанские источники уточняли: была выпущена ракета по автомобилю, следовавшему в районе деревни Бауэрта, в нескольких километрах к востоку от Наамы, находящейся на побережье Средиземного моря.

Было подтверждено, что найдено тело убитого. Позже стало известно, что уничтожен шейх Хусейн Атуи.

После начала войны 7 октября 2023 года боевики группировки "Аль-Фаджр", военное крыло "Аль-Джамаа Аль-Исламия", неоднократно обстреливали израильскую территорию. До того они вели боевые действия против Израиля в ходе Второй Ливанской войны летом 2006 года.