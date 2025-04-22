В Ливане ЦАХАЛом ликвидирован лидер боевиков "Исламской группы"
В результате удара БПЛА ЦАХАЛа в Ливане был уничтожен шейх Хусейн Атуи – лидер военного крыла суннитской организации "Аль-Джамаа Аль-Исламия" (Исламская группа), являющейся по сути ливанским филиалом "Братьев мусульман".
Информация о его гибели подтверждена руководством "Аль-Джамаа Аль-Исламия".
ЦАХАЛ пока эту ликвидацию не комментирует.
Около 9 утра 22 апреля телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль недалеко от деревни Наама, к югу от Бейрута.
Ливанские источники уточняли: была выпущена ракета по автомобилю, следовавшему в районе деревни Бауэрта, в нескольких километрах к востоку от Наамы, находящейся на побережье Средиземного моря.
Было подтверждено, что найдено тело убитого. Позже стало известно, что уничтожен шейх Хусейн Атуи.
После начала войны 7 октября 2023 года боевики группировки "Аль-Фаджр", военное крыло "Аль-Джамаа Аль-Исламия", неоднократно обстреливали израильскую территорию. До того они вели боевые действия против Израиля в ходе Второй Ливанской войны летом 2006 года.