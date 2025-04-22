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Израиль

"Аль-Ахбар": ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Тира

время публикации: 22 апреля 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 13:22
"Аль-Ахбар": ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Тира
AP Photo/Hussein Malla

Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", сообщает о двух атаках ВВС ЦАХАЛа в районе Тира, на юге Ливана.

Судя по имеющимся данным, атакованы цели около Хануйи, примерно в 6 км к юго-востоку от Тира.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает об одном убитом. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передает, что убитый был боевиком "Хизбаллы".

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