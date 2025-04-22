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Израиль

Около Иерусалима и Хеврона найдены тайники с оружием

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 22 апреля 2025 г., 15:13 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 15:13
Около Иерусалима и Хеврона найдены тайники с оружием
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 22 апреля в арабской деревне Ар-Рам, к северу от Иерусалима, были найдены два тайника, в которых хранились 16 единиц оружия, включая три автоматические винтовки М16.

Там же нашли девять страйкбольных стволов, газовые гранаты, ножи, детали оружия и боеприпасы.

Кроме того, израильская полиция и силы ЦАХАЛа, действуя в деревне Ятта, к югу от Хеврона, обнаружили тайник с оружием, в котором хранились винтовка М16, пистолет, пистолет-пулемет "Карло", охотничьи ружья и другое оружие.

Задержаны подозреваемые.

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