Около Иерусалима и Хеврона найдены тайники с оружием

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 22 апреля в арабской деревне Ар-Рам, к северу от Иерусалима, были найдены два тайника, в которых хранились 16 единиц оружия, включая три автоматические винтовки М16.

Там же нашли девять страйкбольных стволов, газовые гранаты, ножи, детали оружия и боеприпасы.

Кроме того, израильская полиция и силы ЦАХАЛа, действуя в деревне Ятта, к югу от Хеврона, обнаружили тайник с оружием, в котором хранились винтовка М16, пистолет, пистолет-пулемет "Карло", охотничьи ружья и другое оружие.

Задержаны подозреваемые.