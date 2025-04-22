Личное оружие погибшего 7.10 полицейского Романа Генделя передано его семье

Вечером 21 апреля в Бейт-Хороне состоялась торжественная церемония вручения семье погибшего 7 октября 2023 года прапорщика полиции Романа Генделя его личного оружия.

Пистолет Романа был передан его брату. Оружие вручал командир тактической бригады военной полиции подполковник Ярон Даган. Церемония была приурочена к наступающему Дню независимости Израиля.

47-летний Роман Гендель, инструктор тактической бригады военной полиции из Лода, погиб 7 октября в бою, защищая кибуц Нир-Ам, расположенный около границы с Газой.