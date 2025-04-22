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Израиль

Суд распорядился освободить фигурантов дела "Катаргейт" из-под домашнего ареста

Судебные решения
Суд
Катар
время публикации: 22 апреля 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 19:03
Йонатан Урих и Эли Фельдштейн
Olivier Fitoussi/Flash90; Avshalom Sassoni/Flash90

Мировой суд в Ришон ле-Ционе отклонил просьбу полиции продлить период домашнего ареста фигурантов дела "Катаргейт". Речь идет о советнике премьер-министра Йонатане Урихе и бывшем внештатном пресс-секретаре премьер-министра Эли Фельдштейне.

Полиция попросила отложить реализацию этого решения, чтобы иметь возможность подать апелляцию в окружной суд.

Полиция просила продлить срок домашнего ареста Йонатана Уриха на 21 день. Отмечается, что на сей раз ему инкриминировалось и создание помех ходу следствия, чего не было в прошлых просьбах о продлении домашнего ареста.

В своем решении судья отметил, что никто из подозреваемых не создавал помех ходу следствия и не нарушал условий домашнего ареста. "На них можно положиться", – сказал судья.

Он подверг критике действия полиции. "Почему полиция просит оставить одних подозреваемых под домашним арестом, а других нет? Я такого никогда не видел", – заявил судья.

Отметим, что без связи с решением судьи по этому делу Эли Фельдштейн остается под домашним арестом. Такая мера пресечения назначена для него в рамках расследования дела о передаче зарубежным СМИ секретных документов.

Израиль
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