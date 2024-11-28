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Наука и Хайтек

Девочка, собиравшая гальку в Од а-Шароне, нашла древнеегипетский амулет-скарабей со скорпионами

Туризм
Археология
время публикации: 28 ноября 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 08:59
Девочка, собиравшая гальку в Од а-Шароне, нашла древнеегипетский амулет-скарабей со скорпионами
Управление древностей Израиля
Девочка, собиравшая гальку в Од а-Шароне, нашла древнеегипетский амулет-скарабей со скорпионами
Управление древностей Израиля
Девочка, собиравшая гальку в Од а-Шароне, нашла древнеегипетский амулет-скарабей со скорпионами
Управление древностей Израиля
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12-летняя Дафна Фильштейнер, гулявшая недавно с родителями по археологическому парку Нахаль-Кане в Од а-Шароне, искала на земле иглы дикобразов и красивые камушки, когда заметила необычный камень.

"Я показала его маме, и она сказала, что это обычная галька или бусина, но я видела на камне рисунок и настояла, чтобы мы проверили в интернете. Увидев фотографии схожих камней, мы поняли, что речь идет об особенной находке и связались с Управлением древностей", – рассказывает Дафна.

Сотрудники управления, которым был передан камень, опознали в нем древнеегипетский амулет в форме скарабея времен Нового царства (около 3500 лет назад), на котором изображены два скорпиона, а также иероглиф "Нефер" (идеальный, полный, хороший, красивый) и изображение посоха.

Управление вручило Дафне почетную грамоту за проявление гражданской сознательности, а ее находка будет выставлена для обозрения в Национальном археологическом комплексе в Иерусалиме.

Наука и Хайтек
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