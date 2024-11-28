Девочка, собиравшая гальку в Од а-Шароне, нашла древнеегипетский амулет-скарабей со скорпионами

12-летняя Дафна Фильштейнер, гулявшая недавно с родителями по археологическому парку Нахаль-Кане в Од а-Шароне, искала на земле иглы дикобразов и красивые камушки, когда заметила необычный камень.

"Я показала его маме, и она сказала, что это обычная галька или бусина, но я видела на камне рисунок и настояла, чтобы мы проверили в интернете. Увидев фотографии схожих камней, мы поняли, что речь идет об особенной находке и связались с Управлением древностей", – рассказывает Дафна.

Сотрудники управления, которым был передан камень, опознали в нем древнеегипетский амулет в форме скарабея времен Нового царства (около 3500 лет назад), на котором изображены два скорпиона, а также иероглиф "Нефер" (идеальный, полный, хороший, красивый) и изображение посоха.

Управление вручило Дафне почетную грамоту за проявление гражданской сознательности, а ее находка будет выставлена для обозрения в Национальном археологическом комплексе в Иерусалиме.