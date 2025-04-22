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Израиль

Несчастный случай на заводе в Цфате: рабочий в тяжелом состоянии

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 22 апреля 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 18:19
Несчастный случай на заводе в Цфате: рабочий в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

В диспетчерский центр службы скорой помощи по округу Ярден поступило сообщение о несчастном случае на заводе в Цфате. Медики, прибывшие по вызову, оказали пострадавшему, одному из работников завода в возрасте около 40 лет, неотложную помощь.

Мужчина получил тяжелые травмы горудной клетки и живота. В тяжелом, но стабильном состоянии его доставили в больницу "Зив" в Цфате.

Подробности инцидента не уточняются.

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