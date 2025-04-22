Несчастный случай на заводе в Цфате: рабочий в тяжелом состоянии

В диспетчерский центр службы скорой помощи по округу Ярден поступило сообщение о несчастном случае на заводе в Цфате. Медики, прибывшие по вызову, оказали пострадавшему, одному из работников завода в возрасте около 40 лет, неотложную помощь.

Мужчина получил тяжелые травмы горудной клетки и живота. В тяжелом, но стабильном состоянии его доставили в больницу "Зив" в Цфате.

Подробности инцидента не уточняются.