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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 апреля 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 17:55
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира "Хизбаллы" на юге Ливана
Ofer Zidon/Flash90

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию одного из командиров "Хизбаллы" около деревни Мадждаль-Зун, в районе Хануйи, к югу от Тиры. Террорист был уничтожен израильскими ВВС.

Ранее ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", сообщает о двух атаках ВВС ЦАХАЛа в районе Тира, на юге Ливана. Сообщалось, что атакованы цели около Хануйи, примерно в 6 км к юго-востоку от Тира.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщал об одном убитом. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передавал, что убитый был боевиком "Хизбаллы".

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