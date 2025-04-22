ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира "Хизбаллы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию одного из командиров "Хизбаллы" около деревни Мадждаль-Зун, в районе Хануйи, к югу от Тиры. Террорист был уничтожен израильскими ВВС.

Ранее ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", сообщает о двух атаках ВВС ЦАХАЛа в районе Тира, на юге Ливана. Сообщалось, что атакованы цели около Хануйи, примерно в 6 км к юго-востоку от Тира.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщал об одном убитом. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передавал, что убитый был боевиком "Хизбаллы".