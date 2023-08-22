Официально: сержант Давид Ицхак погиб в результате "дружественного огня"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о завершении расследования гибели сержанта спецподразделения "Эгоз" Давида Иегуды Ицхака, погибшего в Дженине в ходе операции "Дом с палисадником".

Расследование установило, что сержант погиб от дружественного огня в результате ошибки, так как был принят за одного из обстреливавших силы ЦАХАЛа боевиков.

Начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви заявил: "Подразделение действовало храбро и достойно, однако мы извлечем уроки из этой трагедии".

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23-летний Давид Иегуда Ицхак из Бейт-Эля погиб 4 июля во время вывода израильских вооруженных сил из Дженина.