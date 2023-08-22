Официально: сержант Давид Ицхак погиб в результате "дружественного огня"
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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о завершении расследования гибели сержанта спецподразделения "Эгоз" Давида Иегуды Ицхака, погибшего в Дженине в ходе операции "Дом с палисадником".
Расследование установило, что сержант погиб от дружественного огня в результате ошибки, так как был принят за одного из обстреливавших силы ЦАХАЛа боевиков.
Начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви заявил: "Подразделение действовало храбро и достойно, однако мы извлечем уроки из этой трагедии".
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23-летний Давид Иегуда Ицхак из Бейт-Эля погиб 4 июля во время вывода израильских вооруженных сил из Дженина.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2023
"Кан Бет": проверяется версия о том, что сержант Давид Ицхак погиб в результате "дружественного огня"
"Кан Бет": проверяется версия о том, что сержант Давид Ицхак погиб в результате "дружественного огня"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2023
Разрешено к публикации: в Дженине погиб сержант Давид Иегуда Ицхак
Разрешено к публикации: в Дженине погиб сержант Давид Иегуда Ицхак
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