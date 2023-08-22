adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
27 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.794 ₪ 4.137 ₪
Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
27 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Официально: сержант Давид Ицхак погиб в результате "дружественного огня"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Официально: сержант Давид Ицхак погиб в результате
    Из семейного архива погибшего

    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о завершении расследования гибели сержанта спецподразделения "Эгоз" Давида Иегуды Ицхака, погибшего в Дженине в ходе операции "Дом с палисадником".

    Расследование установило, что сержант погиб от дружественного огня в результате ошибки, так как был принят за одного из обстреливавших силы ЦАХАЛа боевиков.

    Начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви заявил: "Подразделение действовало храбро и достойно, однако мы извлечем уроки из этой трагедии".

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    23-летний Давид Иегуда Ицхак из Бейт-Эля погиб 4 июля во время вывода израильских вооруженных сил из Дженина.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2023
    "Кан Бет": проверяется версия о том, что сержант Давид Ицхак погиб в результате "дружественного огня"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2023
    Разрешено к публикации: в Дженине погиб сержант Давид Иегуда Ицхак
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:42 Галант провел совещание в связи с последними терактами
    11:11 БАГАЦ отклонил просьбу правительства, заседание по рассмотрению законности ограничения принципа неприемлемости не будет отложено
    11:08 Кандидат на пост генинспектора полиции уточнил, что в случае конституционного кризиса полиция подчинится закону
    11:01 Галант распорядился лишить родственников террористов, убивших Бат-Шеву Нигри, разрешений на въезд в Израиль
    10:57 Столкновение между поселенцами и бойцами МАГАВа в районе Рамаллы, легко травмирован полицейский
    10:43 Официально: сержант Давид Ицхак погиб в результате "дружественного огня"
    10:29 Палестинские источники: по подозрению в теракте возле Хеврона задержаны братья Закар и Махмуд Натир
    10:20 Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны 32 подозреваемых
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom