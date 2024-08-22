x
22 августа 2024
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2024
|
22 августа 2024
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Старшеклассник из Иерусалима вербовал одноклассников в "Исламское государство"

время публикации: 22 августа 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 13:33
Материалы, найденные в смартфоне подозреваемого
Пресс-служба полиции Израиля

Центральное подразделение полиции Иерусалима пресекло террористическую деятельность ячейки "Исламского государства", которую создавал 16-летний старшеклассник из арабского квартала израильской столицы. Школьник пытался завербовать своих одноклассников в террористическую организацию, чтобы вместе совершать теракты против израильтян.

Подозреваемый, в прошлом проживавший на севере страны, а затем с семьей переехавший в иерусалимский район Гива Царфатит, учился в одной из школ Бейт-Ханины. После появления подозрений в том, что он занимается террористической деятельностью, полиция начала расследование, по результатам которого подросток был арестован.

Выяснилось, что 16-летний подросток, который учился в специализированном классе с упором на электронику и физику, занимался пропагандой террористической деятельности и идеологии "Исламского государства" среди своих сверстников, в социальных сетях он избрал для себя прозвище – имя одного из террористических лидеров.

В смартфоне школьника следователи полиции обнаружили множество доказательств его противоправной деятельности, в том числе материалы с поддержкой террора и насилия, публикации "Исламского государства" и инструкции по изготовлению взрывных устройств и проведению терактов. Подросток интересовался схемами создания бомб и способами приобретения материалов для их создания.

Его друзья на допросах рассказали, что он неоднократно пытался завербовать их в террористическую организацию "Исламское государство", утверждая, что тех, кто откажется присоединиться к нему, террористы убьют. Некоторым из одноклассников подозреваемый рассказывал, что он планирует совершить теракт с применением заминированного автомобиля или взрывного устройства. Подозреваемый также рассказывал им, что планирует отправиться в Ирак для обучения и официального вступления в "Исламское государство".

Срок содержания подозреваемого под стражей несколько раз продлевался, прокуратура представила против него обвинительную декларацию в рамках подготовки обвинительного заключения. Отчет о террористической деятельности школьника был также передан в министерство образования, поскольку в ходе расследования стало известно, что многие, включая учителей, знали об опасной активности подростка, но не пытались его остановить или сообщить властям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2024

Арестован врач, работавший в "Сороке", который вступил в ряды "Исламского государства"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2024

Трое жителей Тель-Шевы обвиняются в подготовке терактов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июля 2024

Разрешено к публикации: четверо боевиков планировали теракт на стадионе "Тедди"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2024

Подано обвинение против двух израильских арабов, планировавших отправиться в Сирию и вступить в ИГ