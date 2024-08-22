Старшеклассник из Иерусалима вербовал одноклассников в "Исламское государство"

Центральное подразделение полиции Иерусалима пресекло террористическую деятельность ячейки "Исламского государства", которую создавал 16-летний старшеклассник из арабского квартала израильской столицы. Школьник пытался завербовать своих одноклассников в террористическую организацию, чтобы вместе совершать теракты против израильтян.

Подозреваемый, в прошлом проживавший на севере страны, а затем с семьей переехавший в иерусалимский район Гива Царфатит, учился в одной из школ Бейт-Ханины. После появления подозрений в том, что он занимается террористической деятельностью, полиция начала расследование, по результатам которого подросток был арестован.

Выяснилось, что 16-летний подросток, который учился в специализированном классе с упором на электронику и физику, занимался пропагандой террористической деятельности и идеологии "Исламского государства" среди своих сверстников, в социальных сетях он избрал для себя прозвище – имя одного из террористических лидеров.

В смартфоне школьника следователи полиции обнаружили множество доказательств его противоправной деятельности, в том числе материалы с поддержкой террора и насилия, публикации "Исламского государства" и инструкции по изготовлению взрывных устройств и проведению терактов. Подросток интересовался схемами создания бомб и способами приобретения материалов для их создания.

Его друзья на допросах рассказали, что он неоднократно пытался завербовать их в террористическую организацию "Исламское государство", утверждая, что тех, кто откажется присоединиться к нему, террористы убьют. Некоторым из одноклассников подозреваемый рассказывал, что он планирует совершить теракт с применением заминированного автомобиля или взрывного устройства. Подозреваемый также рассказывал им, что планирует отправиться в Ирак для обучения и официального вступления в "Исламское государство".

Срок содержания подозреваемого под стражей несколько раз продлевался, прокуратура представила против него обвинительную декларацию в рамках подготовки обвинительного заключения. Отчет о террористической деятельности школьника был также передан в министерство образования, поскольку в ходе расследования стало известно, что многие, включая учителей, знали об опасной активности подростка, но не пытались его остановить или сообщить властям.