Пополнение в иерусалимской пограничной полиции: 13 новых бойцов-харедим

В четверг, 22 августа, на церемонии в комплексе гробницы Рахели, на окраине Иерусалима, командование пограничной полиции (МАГАВ) приветствовало 13 новых бойцов из ультраортодоксальной общины.

Церемония проходила на следующий день после массовых беспорядков в Иерусалиме, где сотни "харедим" протестовали против призыва на воинскую службу.

Следует отметить, что поступившие на службу в МАГАВ ультраортодоксы, в возрасте от 22 до 43 лет, ранее служили в ЦАХАЛе. Самый старший из них – 43-летний Моти Хехт из Гиват-Зеэва, он женат, у него четверо детей, он более девяти месяцев проходил резервистскую службу на севере и в секторе Газы в ходе войны "Железные мечи" в качестве бойца 551-й бригады. Кроме того, Моти Хехт много лет работал водителем в "Маген Давид Адом" и был волонтером полиции.

Перед поступлением на службу в МАГАВ бойцы прошли дополнительную пятинедельную специальную подготовку, в ходе которой их знакомили со спецификой полицейской службы. В рамках этой учебы отрабатывались навыки стрельбы и антитеррористических действий, проводились семинары по физической и оперативной подготовке, а также ценностные тренинги. В ходе обучения бойцы получали адаптированный религиозный контент, подчеркивает пресс-служба МАГАВ.

С 23 августа эти бойцы начинают службу в Южном батальоне МАГАВа, они будут задействованы в работе по обеспечению безопасности в районе гробницы Рахели.