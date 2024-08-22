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Израиль

МИД рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок в Курскую и Белгородскую области

время публикации: 22 августа 2024 г., 23:20 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 23:23
МИД рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок в Курскую и Белгородскую области
Фото NEWSru.co.il

В четверг, 22 августа, министерство иностранных дел выпустило предупреждение для израильтян об опасности посещения Курской и Белгородской областей в России. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Корреспондент радиостанции Гили Коэн отмечает, что предупреждение выпущено в связи с расширением зоны боевых действий на границе России и Украины, и в связи с угрозой обстрелов, в том числе гражданских объектов.

Министерство иностранных дел рекомендовало израильтянам, находящихся в указанных областях, рассмотреть возможность покинуть их в ближайшее время.

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