МИД рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок в Курскую и Белгородскую области
время публикации: 22 августа 2024 г., 23:20 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 23:23
В четверг, 22 августа, министерство иностранных дел выпустило предупреждение для израильтян об опасности посещения Курской и Белгородской областей в России. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".
Корреспондент радиостанции Гили Коэн отмечает, что предупреждение выпущено в связи с расширением зоны боевых действий на границе России и Украины, и в связи с угрозой обстрелов, в том числе гражданских объектов.
Министерство иностранных дел рекомендовало израильтянам, находящихся в указанных областях, рассмотреть возможность покинуть их в ближайшее время.
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