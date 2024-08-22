Президент Украины Зеленский посетил районы Сумской области, граничащие с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский посетил районы Сумской области, граничащие с Курской областью России, где ведут боевые действия Вооруженные силы Украины. Он провел совещание с командующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским и главой Сумской военной администрации Владимиром Артюхом.

"Главком доложил оперативную обстановку во всех районах активных действий, в том числе и на самых сложных участках фронта, сообщил о мерах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В Курской области под контроль Украины перешел еще один населенный пункт, пополняется и обменный фонд", – сообщил президент.

Обсуждались также координация действий армии, полиции и ведомства чрезвычайных ситуаций на занятых украинской армией российских территориях, включая доставку гуманитарных грузов. Речь шла и об организации деятельности комендатур на этих территориях.