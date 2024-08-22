В России возбуждено уголовное дело против журналиста CNN, "незаконно пересекшего границу"

Федеральная служба безопасности России сообщила о возбуждении дела о незаконном пересечении государственной границы в отношении журналиста CNN Ника Пейтона Уолша и нескольких его украинских коллег. Они снимали репортажи в районе Суджи в Курской области, на контролируемой Украиной территории.

ФСБ сообщила, что в ближайшее время Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко будут объявлены в международный розыск. Незаконное пересечение границы карается в России заключением сроком от двух до пяти лет.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Они также приехали в район Суджи с территории Украины.