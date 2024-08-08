"Кан": медицинские документы не обосновывают вины подозреваемых в нарушениях в "Сде-Тейман"

Результаты медицинского освидетельствования задержанного в "Сде-Тейман" не позволяют обосновать подозрения в отношении военнослужащих, арестованных по подозрению в издевательствах над ним.

Как сообщает "Кан", на основании документов поликлиники в "Сде-Тейман", а также документов больницы, где оказывали помощь задержанному, невозможно опровергнуть подозрение в том, что подавший жалобу стал жертвой насилия, в том числе сексуального. В то же время, нет никаких доказательств того, что акты насилия были совершены подозреваемыми военнослужащими.

Журналист "Кан" Дикла Ааарон-Шафран, опубликовавшая медицинские отчеты, отмечает, что содержащаяся там информация заметно осложнит военной прокуратуре задачу доказательства вины подозреваемых.

Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") заявил, что необходимо провести тщательное расследование всех аспектов этого дела. "Необходимо провести расследования в отношении всех, кто причастен к распиаренному задержанию солдат, к утечкам информации и к самому факту того, что эта история стала предметом расследования", – заявил Ротман.