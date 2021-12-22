В полиции вновь появятся штабы по контролю над карантинными ограничениями

В полицейских управлениях округов вновь появятчя штабы по контролю над соблюдением мер, призванных остановить распространение коронавируса.

В ближайшее время полиция начнет нанимать сотни временных сотрудников, которые будут следить за соблюдением ограничений, в основном в закрытых общественных местах. В частности - в торговых центрах.

Кроме того, в торговых центрах будут работать и полицейские в штатском. Они будут проверять, исполняют ли владельцы магазинов требования "зеленого" и "фиолетового" стандартов.