В полиции вновь появятся штабы по контролю над карантинными ограничениями
В полицейских управлениях округов вновь появятчя штабы по контролю над соблюдением мер, призванных остановить распространение коронавируса.
В ближайшее время полиция начнет нанимать сотни временных сотрудников, которые будут следить за соблюдением ограничений, в основном в закрытых общественных местах. В частности - в торговых центрах.
Кроме того, в торговых центрах будут работать и полицейские в штатском. Они будут проверять, исполняют ли владельцы магазинов требования "зеленого" и "фиолетового" стандартов.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2021
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