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NEWSru.co.il :: В Израиле22 декабря 2021 г., 12:41

Завершился перекрестный допрос Нира Хефеца по "делу 4000"

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Завершился перекрестный допрос Нира Хефеца по "делу 4000"

В среду, 22 декабря, в окружном суде Иерусалима завершился процесс перекрестного допроса государственного свидетеля Нира Хефеца по "делу 4000", фигурантом которого является бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

На следующей неделе авокаты обвиняемых начнут допрос Хефеца по "делу 1000" и "делу 2000".

Напомним, ранее Хефеца допрашивала прокуратура.


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