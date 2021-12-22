Завершился перекрестный допрос Нира Хефеца по "делу 4000"
В среду, 22 декабря, в окружном суде Иерусалима завершился процесс перекрестного допроса государственного свидетеля Нира Хефеца по "делу 4000", фигурантом которого является бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
На следующей неделе авокаты обвиняемых начнут допрос Хефеца по "делу 1000" и "делу 2000".
Напомним, ранее Хефеца допрашивала прокуратура.
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