"Птичий грипп" на озере Хула: отдыхающих просят не прикасаться к мертвым птицам

В среду, 22 декабря, Управление природы и парков в своем "твиттере" сообщило об открытии заповедника Хула, который был закрыт в конце прошлой недели после гибели около сотни журавлей от "птичьего гриппа". Для посещения заповедника необходимо предварительно заказать очередь через сайт Управления.

Вместе с тем специалисты предупреждают об опасности заражения людей вирусом H5N1 от больных птиц. Поэтому в случае обнаружения мертвых птиц к ним нельзя прикасаться, а следует сообщить о находке по телефону *3639.

В среду, 22 декабря, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что существует подозрение на заражение вирусом "птичьего гриппа" 20 учащихся школы Хацор а-Глилит, побывавших на экскурсии в заповеднике в прошлое воскресенье.