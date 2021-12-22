"Птичий грипп" на озере Хула: отдыхающих просят не прикасаться к мертвым птицам
В среду, 22 декабря, Управление природы и парков в своем "твиттере" сообщило об открытии заповедника Хула, который был закрыт в конце прошлой недели после гибели около сотни журавлей от "птичьего гриппа". Для посещения заповедника необходимо предварительно заказать очередь через сайт Управления.
Вместе с тем специалисты предупреждают об опасности заражения людей вирусом H5N1 от больных птиц. Поэтому в случае обнаружения мертвых птиц к ним нельзя прикасаться, а следует сообщить о находке по телефону *3639.
В среду, 22 декабря, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что существует подозрение на заражение вирусом "птичьего гриппа" 20 учащихся школы Хацор а-Глилит, побывавших на экскурсии в заповеднике в прошлое воскресенье.
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Подозрение на вспышку птичьего гриппа в школе Хацор а-Глилит
Подозрение на вспышку птичьего гриппа в школе Хацор а-Глилит
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Около сотни журавлей погибли от "птичьего гриппа" на озере Хула
Около сотни журавлей погибли от "птичьего гриппа" на озере Хула
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На птицеферме в региональном совете Беэр-Тувия выявлен "птичий грипп"
На птицеферме в региональном совете Беэр-Тувия выявлен "птичий грипп"