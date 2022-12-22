Ади Мизрахи предъявлено обвинение в умышленном убийстве Юрия Волкова

Утром 22 декабря в окружной суд в Тель-Авиве прокуратурой было подано обвинительное заключение против 23-летнего Ади Мизрахи, жителя Холона. Он обвиняется в умышленном убийстве 52-летнего Юрия Волкова. Отмечается, что Мизрахи убил Волкова "без какой-либо реальной причины".

В обвинительном заключении сказано: вечером 23 ноября 2022 года Юрий Волков и его супруга Елена шли по одной из улиц Холона, когда они переходили пешеходный переход на зеленый свет рядом с ними проехал на мотоцикле Мизрахи, который следовал на высокой скорости по пешеходному переходу, нарушая правила. Елена сфотографировала Мизрахи на свой мобильный телефон, после они с Юрием пошли каждый в свою сторону. Мизрахи заметил, что Елена его фотографировала, последовал за ней, преградил ей дорогу и в угрожающей форме потребовал, чтобы она удалила сделанное ею фото. В этот момент Юрий, заметив происходящее, подошел к месту происшествия и спросил Мизрахи: "Что случилось?" Юрий встал между Еленой и Мизрахи и спросил "Что тебе надо?" и предложил ему следовать своим путем. В ответ Мизрахи вытащил острый предмет и ударил им Юрия в сердце. В обвинении сказано, что удар был нанесен с целью убить человека. Сразу после этого Мизрахи скрылся с места происшествия на мотоцикле на большой скорости. После Юрий Волков сделал несколько шагов, потерял сознание и был доставлен в больницу, где примерно через час врачи констатировали его смерть.

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Прокуратура отмечает, что Ади Мизрахи впоследствии пытался уничтожить улики.

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В обвинительном заключении упомянуто также о том, что Ади Мизрахи постоянно носил с собой холодное оружие и при этом говорил одному из своих знакомых, что "боится кого-нибудь зарезать". По мнению прокуратуры, это свидетельствует о состоянии обвиняемого перед убийством.

Ади Мизрахи предъявлено обвинение в убийстве по статье 300 (а), угрозах, сговоре с целью совершения преступления, уничтожении улик и воспрепятствовании судебному разбирательству.

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Отчет полиции

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21 декабря полиция объявила о завершении расследования по делу об убийстве в Холоне 23 ноября 52-летнего Юрия Волкова. Прокуратура намерена 22 декабря предъявить обвинение 23-летнему Ади Мизрахи, жителю Холона, и ходатайствовать о заключении его под стражу до окончания судебного разбирательства.

Следствием установлено, что 23 ноября 2022 года в 18:27 Ади Мизрахи выехал от дома (на улице Йотват в Холоне) на своем скутере (ранее сообщалось, что это был макси-скутер Yamaha TMAX – симбиоз мотоцикла и скутера), примерно через две минуты после этого на перекрестке улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне он столкнулся на пешеходном переходе с Юрием Волковым и его женой, нанес Волкову смертельное ранение ножом в сердце, затем вернулся домой и попытался вместе с сообщниками скрыть улики. На допросе через три дня после убийства Мизрахи признался в совершенном убийстве и рассказал, как убил Волкова.

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В ходе допроса Ади Мизрахи утверждал, что вечером 23 ноября ехал к своей девушке, которая ранее направилась с щенком к ветеринару, чтобы сделать ему прививку. По его словам, он подъехал к перекрестку Йосефталь-Эйлат в Холоне, пересек пешеходный переход на своем скутере, а затем остановился на красный сигнал светофора, в это время он заметил, как женщина снимает его камерой своего мобильного телефона, после чего она и сопровождавший ее мужчина пошли в разные стороны. Мизрахи говорит, что подъехал к женщине и вступил с ней в спор, преследуя ее на скутере. Волков, заметив происходящее, вернулся, подошел к ним, спросил "что случилось" и потребовал, чтобы Мизрахи убирался. В ответ, по данным следствия, Мизрахи вытащил нож (или иной острый предмет), нанес один удар Волкову в сердце и скрылся с места происшествия. Волков потерял сознание, его доставили в больницу "Вольфсон", где врачи констатировали его смерть.

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Следствие установило, что после убийства Мизрахи поехал по шоссе "Аялон" в южном направлении, где он встретился с человеком, который был должен ему деньги. Оттуда он отправился в Яффо, где встретился с другом, после чего вернулся домой, где из сообщений новостных сайтов узнал, что мужчина, которого он ударил ножом, умер. Затем он вновь отправился к своему другу в Яффо и попросил помощи в избавлении от скутера. Другого друга Мизрахи попросил купить ему новый сотовый телефон и принести домой скипидар, чтобы стереть следы со скутера.

Утром 24 ноября, после выяснения личности подозреваемого, было установлено оперативное дежурство около его дома на улице Йотват в Холоне. Примерно в 16:00 подозреваемый вышел из дома, вывел свой скутер со двора, завел его, положил шлем на сиденье и вернулся в дом. Затем к дому подъехали двое мужчин на скутере, один из них забрал скутер подозреваемого. Предполагаемые сообщники подозреваемого были задержаны. Когда полицейские вошли в дом подозреваемого, на них напала собака опасной породы, которая укусила одного из сотрудников полиции. Был открыт огонь по собаке на поражение. В результате выстрела была легко ранена подруга подозреваемого.

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Полиция опубликовала видеозапись, иллюстрирующую этот отчет.