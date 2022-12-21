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    В Израиле

    Опубликован отчет о расследовании убийства в Холоне Юрия Волкова

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    Опубликован отчет о расследовании убийства в Холоне Юрия Волкова
    Пресс-служба полиции Израиля     Опубликован отчет о расследовании убийства в Холоне Юрия Волкова
    Пресс-служба полиции Израиля

    Полиция объявила о завершении расследования по делу об убийстве в Холоне 23 ноября 52-летнего Юрия Волкова. Прокуратура намерена 22 декабря предъявить обвинение 23-летнему Ади Мизрахи, жителю Холона, и ходатайствовать о заключении его под стражу до окончания судебного разбирательства.

    Следствием установлено, что 23 ноября 2022 года в 18:27 Ади Мизрахи выехал от дома (на улице Йотват в Холоне) на своем скутере (ранее сообщалось, что это был макси-скутер Yamaha TMAX – симбиоз мотоцикла и скутера), примерно через две минуты после этого на перекрестке улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне он столкнулся на пешеходном переходе с Юрием Волковым и его женой, нанес Волкову смертельное ранение ножом в сердце, затем вернулся домой и попытался вместе с сообщниками скрыть улики. На допросе через три дня после убийства Мизрахи признался в совершенном убийстве и рассказал, как убил Волкова.

    В ходе допроса Ади Мизрахи утверждал, что вечером 23 ноября ехал к своей девушке, которая ранее направилась с щенком к ветеринару, чтобы сделать ему прививку. По его словам, он подъехал к перекрестку Йосефталь-Эйлат в Холоне, пересек пешеходный переход на своем скутере, а затем остановился на красный сигнал светофора, в это время он заметил, как женщина снимает его камерой своего мобильного телефона, после чего она и сопровождавший ее мужчина пошли в разные стороны. Мизрахи говорит, что подъехал к женщине и вступил с ней в спор, преследуя ее на скутере. Волков, заметив происходящее, вернулся, подошел к ним, спросил "что случилось" и потребовал, чтобы Мизрахи убирался. В ответ, по данным следствия, Мизрахи вытащил нож (или иной острый предмет), нанес один удар Волкову в сердце и скрылся с места происшествия. Волков потерял сознание, его доставили в больницу "Вольфсон", где врачи констатировали его смерть.

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    Следствие установило, что после убийства Мизрахи поехал по шоссе "Аялон" в южном направлении, где он встретился с человеком, который был должен ему деньги. Оттуда он отправился в Яффо, где встретился с другом, после чего вернулся домой, где из сообщений новостных сайтов узнал, что мужчина, которого он ударил ножом, умер. Затем он вновь отправился к своему другу в Яффо и попросил помощи в избавлении от скутера. Другого друга Мизрахи попросил купить ему новый сотовый телефон и принести домой скипидар, чтобы стереть следы со скутера.

    Утром 24 ноября, после выяснения личности подозреваемого, было установлено оперативное дежурство около его дома на улице Йотват в Холоне. Примерно в 16:00 подозреваемый вышел из дома, вывел свой скутер со двора, завел его, положил шлем на сиденье и вернулся в дом. Затем к дому подъехали двое мужчин на скутере, один из них забрал скутер подозреваемого. Предполагаемые сообщники подозреваемого были задержаны. Когда полицейские вошли в дом подозреваемого, на них напала собака опасной породы, которая укусила одного из сотрудников полиции. Был открыт огонь по собаке на поражение. В результате выстрела была легко ранена подруга подозреваемого.

    Полиция опубликовала видеозапись, иллюстрирующую этот отчет.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Декабря 2022
    Судмедэксперты не смогли определить, отверткой или ножом был нанесен смертельный удар Юрию Волкову
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Декабря 2022
    Следствие отвергло версию Ади Мизрахи, согласно которой смертельный удар Юрию Волкову был нанесен отверткой
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Декабря 2022
    Полиция сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве Юрия Волкова
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2022
    Ади Мизрахи признался в убийстве Юрия Волкова
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