Опубликован отчет о расследовании убийства в Холоне Юрия Волкова
Полиция объявила о завершении расследования по делу об убийстве в Холоне 23 ноября 52-летнего Юрия Волкова. Прокуратура намерена 22 декабря предъявить обвинение 23-летнему Ади Мизрахи, жителю Холона, и ходатайствовать о заключении его под стражу до окончания судебного разбирательства.
Следствием установлено, что 23 ноября 2022 года в 18:27 Ади Мизрахи выехал от дома (на улице Йотват в Холоне) на своем скутере (ранее сообщалось, что это был макси-скутер Yamaha TMAX – симбиоз мотоцикла и скутера), примерно через две минуты после этого на перекрестке улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне он столкнулся на пешеходном переходе с Юрием Волковым и его женой, нанес Волкову смертельное ранение ножом в сердце, затем вернулся домой и попытался вместе с сообщниками скрыть улики. На допросе через три дня после убийства Мизрахи признался в совершенном убийстве и рассказал, как убил Волкова.
В ходе допроса Ади Мизрахи утверждал, что вечером 23 ноября ехал к своей девушке, которая ранее направилась с щенком к ветеринару, чтобы сделать ему прививку. По его словам, он подъехал к перекрестку Йосефталь-Эйлат в Холоне, пересек пешеходный переход на своем скутере, а затем остановился на красный сигнал светофора, в это время он заметил, как женщина снимает его камерой своего мобильного телефона, после чего она и сопровождавший ее мужчина пошли в разные стороны. Мизрахи говорит, что подъехал к женщине и вступил с ней в спор, преследуя ее на скутере. Волков, заметив происходящее, вернулся, подошел к ним, спросил "что случилось" и потребовал, чтобы Мизрахи убирался. В ответ, по данным следствия, Мизрахи вытащил нож (или иной острый предмет), нанес один удар Волкову в сердце и скрылся с места происшествия. Волков потерял сознание, его доставили в больницу "Вольфсон", где врачи констатировали его смерть.
Следствие установило, что после убийства Мизрахи поехал по шоссе "Аялон" в южном направлении, где он встретился с человеком, который был должен ему деньги. Оттуда он отправился в Яффо, где встретился с другом, после чего вернулся домой, где из сообщений новостных сайтов узнал, что мужчина, которого он ударил ножом, умер. Затем он вновь отправился к своему другу в Яффо и попросил помощи в избавлении от скутера. Другого друга Мизрахи попросил купить ему новый сотовый телефон и принести домой скипидар, чтобы стереть следы со скутера.
Утром 24 ноября, после выяснения личности подозреваемого, было установлено оперативное дежурство около его дома на улице Йотват в Холоне. Примерно в 16:00 подозреваемый вышел из дома, вывел свой скутер со двора, завел его, положил шлем на сиденье и вернулся в дом. Затем к дому подъехали двое мужчин на скутере, один из них забрал скутер подозреваемого. Предполагаемые сообщники подозреваемого были задержаны. Когда полицейские вошли в дом подозреваемого, на них напала собака опасной породы, которая укусила одного из сотрудников полиции. Был открыт огонь по собаке на поражение. В результате выстрела была легко ранена подруга подозреваемого.
Полиция опубликовала видеозапись, иллюстрирующую этот отчет.
Судмедэксперты не смогли определить, отверткой или ножом был нанесен смертельный удар Юрию Волкову
Следствие отвергло версию Ади Мизрахи, согласно которой смертельный удар Юрию Волкову был нанесен отверткой
Полиция сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве Юрия Волкова
Ади Мизрахи признался в убийстве Юрия Волкова