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Израиль

Смотрич против сделки: "Спасательный круг для ХАМАСа"

Заложники
Бецалель Смотрич
ХАМАС
время публикации: 18 декабря 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 10:30
Смотрич против сделки: "Спасательный круг для ХАМАСа"
Flash90/Chaim Goldberg

Министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич подверг критике намечающуюся сделку с ХАМАСом. "Сейчас не время предоставлять ХАМАСу спасательный круг", – заявил Смотрич в интервью "Коль бе-рама".

По словам Смотрича, "сделка, в рамках которой будут освобождены сотни террористов-убийц, которые продолжат убивать евреев, в рамках которой мы покидаем северную часть сектора Газы и даем миллионам жителей Газы туда вернуться, чем рассеиваем достижения, завоеванные огромной кровью, это страшная ошибка".

"Это плохая сделка, она не работает на цели и интересы государства Израиль в этой войне, в том числе она не приближает нас к разрешению цели возвращения заложников, так как в рамках сделки

будут освобождены лишь несколько человек", – сказал Смотрич.

В то же время министр финансов воздерживается от угрозы покинуть коалицию в случае утверждения сделки.

Ранее министр обороны Исраэль Кац заявил, что, по его мнению, сделка, о которой в настоящий момент идут переговоры, будет поддержана подавляющим большинством министров.

Израиль
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