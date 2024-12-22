Военнослужащий, арестованный по делу о секретных документах, требует опубликовать его имя
время публикации: 22 декабря 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 11:25
Прапорщик военной разведки А., являющийся фигурантом дела о передаче секретного документа иностранным СМИ, обратился в суд с требованием опубликовать его имя.
"Публикация имени является естественной частью борьбы за доказательство невиновности", – заявил адвокат прапорщика.
Рассмотрение просьбы состоится 22 декабря в Окружном суде Тель-Авива при участии военнослужащего.
Ранее сообщалось, что дело А. будет рассматриваться военным судом, и в отличие от Эли Фельдштейна, ему не будет инкриминироваться намерение причинить ущерб безопасности государства.