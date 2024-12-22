Ганц обвинил Нетаниягу в создании помех переговорам по Газе. Офис премьера резко отреагировал

В воскресенье, 22 декабря, лидер оппозиционной партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в том, что своими речами и заявлениями в СМИ он вредит переговорам по урегулированию в Газе, главной целью которых является освобождение заложников.

По словам Ганца, "пока переговорщики работают, Нетаниягу снова наносит вред".

В ответ канцелярия Нетаниягу распространила заявление, в котором напомнила, что Ганц предлагал прекратить войну еще до ввода сил ЦАХАЛа в Рафиах, что он покинул правительство по политическим мотивам. При этом подчеркивается, что действия Нетаниягу привели в фактическому разгрому ХАМАСа и "Хизбаллы", а также к к падению режима Асада в Сирии.

"Тем, кто бесполезен для национальных усилий, стоит хотя не причинять вреда", – сказано в резкой реакции офиса премьер-министра.