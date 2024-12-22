ВВС ЦАХАЛа осуществили ликвидацию боевика ХАМАСа в гуманитарной зоне Хан-Юниса
время публикации: 22 декабря 2024 г., 22:27 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 22:34
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористу организации ХАМАС, действовавшему в гуманитарной зоне Хан-Юниса. При операции ВВС опирались на разведданные военной разведки АМАН, Общей службы безопасности ШАБАК и штаба Южного военного округа.
Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации риска поражения гражданского населения, включая наблюдение с воздуха, непрерывный сбор разведданных и использование высокоточных боеприпасов.
В сообщении подчеркивается, что ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданское население и гуманитарные зоны в качестве прикрытия для террористической деятельности.
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