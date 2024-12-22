ЦАХАЛ взорвал комплекс "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 22 декабря 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 12:35
Силы 188-й бронетанковой бригады "Барак" (36-я дивизия) продолжают действовать на юге Ливана. На минувшей неделе ими был обнаружен комплекс "Хизбаллы" с восемью наземными и подземными складами оружия, соединенными подземной инфраструктурой.
Был осуществлен контролируемый подрыв этих складов. Часть оружия была конфискована.
ЦАХАЛ отмечает, что на территории комплекса "Хизбаллы", помимо оружия и боеприпасов, располагались средства связи и электроснабжения, аккумуляторы и компьютеры.