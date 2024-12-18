ЦАХАЛ уничтожил подземный командный центр "Хизбаллы" на юге Ливана. Фоторепортаж

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что бойцы 188-й бригады обнаружили и уничтожили подземный командный центр шиитской террористической организации "Хизбалла", откуда координировались запуски ракет по Галилее и террористические акты.

По сообщению ЦАХАЛа, во время действий инженерных войск на юге Ливана был обнаружен подземный туннель протяженностью в несколько десятков метров, ведущий к командному центру "Хизбаллы". В командном центре обнаружено оружие, системы наблюдения и различное военное оборудование.

Рядом с ним были обнаружены несколько оружейных складов, в том числе размещенный в мечети: на складах хранились сотни взрывных устройств, огнестрельное оружие, гранаты и различная амуниция.

После исследования террористического комплекса командный центр и туннель были уничтожены, все оружие и оборудование конфисковано.