ЦАХАЛ уничтожил подземный командный центр "Хизбаллы" на юге Ливана. Фоторепортаж
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что бойцы 188-й бригады обнаружили и уничтожили подземный командный центр шиитской террористической организации "Хизбалла", откуда координировались запуски ракет по Галилее и террористические акты.
По сообщению ЦАХАЛа, во время действий инженерных войск на юге Ливана был обнаружен подземный туннель протяженностью в несколько десятков метров, ведущий к командному центру "Хизбаллы". В командном центре обнаружено оружие, системы наблюдения и различное военное оборудование.
Рядом с ним были обнаружены несколько оружейных складов, в том числе размещенный в мечети: на складах хранились сотни взрывных устройств, огнестрельное оружие, гранаты и различная амуниция.
После исследования террористического комплекса командный центр и туннель были уничтожены, все оружие и оборудование конфисковано.