x
18 декабря 2024
|
последняя новость: 17:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2024
|
18 декабря 2024
|
последняя новость: 17:58
18 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

ЦАХАЛ уничтожил подземный командный центр "Хизбаллы" на юге Ливана. Фоторепортаж

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 18 декабря 2024 г., 17:17 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 17:18

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что бойцы 188-й бригады обнаружили и уничтожили подземный командный центр шиитской террористической организации "Хизбалла", откуда координировались запуски ракет по Галилее и террористические акты.

По сообщению ЦАХАЛа, во время действий инженерных войск на юге Ливана был обнаружен подземный туннель протяженностью в несколько десятков метров, ведущий к командному центру "Хизбаллы". В командном центре обнаружено оружие, системы наблюдения и различное военное оборудование.

Рядом с ним были обнаружены несколько оружейных складов, в том числе размещенный в мечети: на складах хранились сотни взрывных устройств, огнестрельное оружие, гранаты и различная амуниция.

После исследования террористического комплекса командный центр и туннель были уничтожены, все оружие и оборудование конфисковано.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 16 декабря 2024

Бригада "Хирам" в южном Ливане: найдено оружие "Хизбаллы". Фото, видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2024

Военнослужащие 769-й бригады уничтожают оружие "Хизбаллы" на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 08 декабря 2024

7-я бригада ЦАХАЛа зачищает юг Ливана от оружия "Хизбаллы". Фото, видео