Камера с помощью ИИ сможет вычислять пьяных водителей

Водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения сможет выявить новаторская камера с использованием ИИ, которая в настоящее время проходит первые испытания.

Камера Acusensus с встроенной передовой системой Heads-up способна анализировать поведение водителей на дороге и выявлять признаки опьянения, будь то алкоголь или наркотики, сообщает BBC. Это устройство можно оперативно установить на любой дороге и в любом регионе без предварительного уведомления, и водители не узнают, что оказались подозреваемыми, пока их не остановит полиция.

Ранее камеры Acusensus применялись правоохранительными органами Англии для обнаружения водителей, использующих мобильные телефоны во время вождения или не пристегивающих ремни безопасности.

Разработчики убеждены, что их технология поможет предотвратить сотни аварий, которые могли бы произойти по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.