"Дело приближенных Бен-Гвира": на допрос вызвана жена полковника Авишая Муалема

Сотрудники спецотдела министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) вызвали для дачи показаний супругу главы центрального отдела полиции округа Иудея и Самария полковника Авишая Муалема Циону Муалем.

Как сообщает Walla, она прибудет для дачи показаний в понедельник, 23 декабря, вместе со своим мужем, который будет допрошен в пятый раз.

По информации издания, помимо подозрений в коррупции, МАХАШ расследует жалобу бывшей работницы жены Муалема, которая обвиняет его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что в нескольких случаях, когда Авишай Муалем подврзил ее домой с работы, он пытался прикоснуться к ней против ее воли. Сам Муалем по поводу этой жалобы еще не допрашивался.

Глава Службы тюрем Коби Яакоби также вызван на дополнительный допрос в МАХАШ во вторник.