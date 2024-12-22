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Израиль

"Дело приближенных Бен-Гвира": на допрос вызвана жена полковника Авишая Муалема

Полиция
Сексуальное насилие
Коррупция
время публикации: 22 декабря 2024 г., 20:21 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 20:24
"Дело приближенных Бен-Гвира": на допрос вызвана жена полковника Авишая Муалема
Chaim Goldberg/Flash90

Сотрудники спецотдела министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) вызвали для дачи показаний супругу главы центрального отдела полиции округа Иудея и Самария полковника Авишая Муалема Циону Муалем.

Как сообщает Walla, она прибудет для дачи показаний в понедельник, 23 декабря, вместе со своим мужем, который будет допрошен в пятый раз.

По информации издания, помимо подозрений в коррупции, МАХАШ расследует жалобу бывшей работницы жены Муалема, которая обвиняет его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что в нескольких случаях, когда Авишай Муалем подврзил ее домой с работы, он пытался прикоснуться к ней против ее воли. Сам Муалем по поводу этой жалобы еще не допрашивался.

Глава Службы тюрем Коби Яакоби также вызван на дополнительный допрос в МАХАШ во вторник.

Израиль
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