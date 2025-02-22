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Израиль

На площадь в Рафиахе прибыли машины ХАМАСа с заложниками

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 22 февраля 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 09:44
На площадь в Рафиахе прибыли машины ХАМАСа с заложниками
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В 09:40 на площадь в Рафиахе прибыли машины ХАМАСа с заложниками. Как ожидается, ХАМАС передаст двух из шести освобождаемых сегодня заложников: Таля Шохама ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри), а также долгие годы находившегося в плену террористов Авраама Аверу Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году).

Площадь, подготовленная ХАМАСом для "процедуры" передачи заложников, не оцеплена, несмотря на дождь, там собрались не только сотни боевиков, но и "зрители", среди которых дети.

ХАМАС разместил на "сцене" фотографию Адара Голдина, похищенного в 2014 году; его останки до сих пор удерживаются террористами в Газе.

Израиль
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