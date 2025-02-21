СМИ: ХАМАС передал "Красному Кресту" гроб, в котором находятся останки Шири Бибас
время публикации: 21 февраля 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 22:54
По предварительным данным, ХАМАС передал "Красному Кресту" гроб, в котором находятся останки Шири Бибас.
В ближайшее время сотрудники "Красного Креста" передадут гроб силам ЦАХАЛа.
После этого он будет доставлен в Институт судебной медицины.
Полиции было поручено подготовиться к сопровождению машины с останками Шири Бибас к Институту судебной медицины. Предположительно, гроб будет передан силами ЦАХАЛа полиции около 23:30.
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