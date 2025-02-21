СМИ: ХАМАС передал "Красному Кресту" гроб, в котором находятся останки Шири Бибас

По предварительным данным, ХАМАС передал "Красному Кресту" гроб, в котором находятся останки Шири Бибас.

В ближайшее время сотрудники "Красного Креста" передадут гроб силам ЦАХАЛа.

После этого он будет доставлен в Институт судебной медицины.

Полиции было поручено подготовиться к сопровождению машины с останками Шири Бибас к Институту судебной медицины. Предположительно, гроб будет передан силами ЦАХАЛа полиции около 23:30.