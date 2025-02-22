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Израиль

Эйнав Ценгаукер вновь призвала Нетаниягу к действиям по освобождению заложников

Заложники
время публикации: 22 февраля 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 18:25
Эйнав Ценгаукер вновь призвала Нетаниягу к действиям по освобождению заложников
Avshalom Sassoni/Flash90

Эйнав Ценгаукер, сын которой, Матан, все еще остается у террористов, вновь призвала премьер-министра Биньямина Нетаниягу к действиям по освобождению заложников.

Она заявила, выступая от имени всех семей похищенных: "На следующей неделе первый этап будет завершен. Нельзя возвращаться назад!".

Ценгаукер обратилась к Нетаниягу: "Прежде всего – заложники! Верните всех немедленно! Без срывов, без промедлений и без всяких этапов. Как может быть, что президент США Дональд Трамп привержен осуществлению сделки больше, чем вы?".

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