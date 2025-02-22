Террорист, освобожденный неделю назад в рамках сделки по "обмену", погиб, упав с шестого этажа

Наиль Абид, палестинский террорист, приговоренный к семи пожизненным срокам и 30 годам тюрьмы, вышел на свободу неделю назад в рамках сделки по "обмену пленными". 22 февраля он погиб, упав с шестого этажа своего дома в иерусалимском районе Исауийя.

По сообщениям палестинских СМИ, Абид был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и вскоре врачи констатировали его смерть.

Наиль Абид провел в тюрьме 20 лет, он был признан виновным в причастности к организации теракта в кафе "Гилель" в 2002 году, жертвами которого стали семь человек, а еще 57 были ранены.