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Израиль

Террорист, освобожденный неделю назад в рамках сделки по "обмену", погиб, упав с шестого этажа

ХАМАС
Террористы
время публикации: 22 февраля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 17:25
Исауийя, северный Иерусалим
Yonatan Sindel/Flash90

Наиль Абид, палестинский террорист, приговоренный к семи пожизненным срокам и 30 годам тюрьмы, вышел на свободу неделю назад в рамках сделки по "обмену пленными". 22 февраля он погиб, упав с шестого этажа своего дома в иерусалимском районе Исауийя.

По сообщениям палестинских СМИ, Абид был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и вскоре врачи констатировали его смерть.

Наиль Абид провел в тюрьме 20 лет, он был признан виновным в причастности к организации теракта в кафе "Гилель" в 2002 году, жертвами которого стали семь человек, а еще 57 были ранены.

Израиль
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