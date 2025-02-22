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Израиль

Освобожденный ХАМАСом Хишам Шаабан ас-Сайид передан силам ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
время публикации: 22 февраля 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 15:55
Освобожденный ХАМАСом заложник передан силам ЦАХАЛа
Jamal Awad/Flash90

Освобожденный ХАМАСом заложник передан сотрудниками "Красного Креста" силам Армии обороны Израиля в секторе Газы.

Это Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году), который не был освобожден в ходе "церемонии" в Нусейрате. ХАМАС заявил, что освободит его позже и в другом месте.

Хамасовские источники утверждают, что это делается "из уважения к его семье и потому, что он – мусульманин".

Израиль
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