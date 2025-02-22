Освобожденный ХАМАСом Хишам Шаабан ас-Сайид передан силам ЦАХАЛа

Освобожденный ХАМАСом заложник передан сотрудниками "Красного Креста" силам Армии обороны Израиля в секторе Газы.

Это Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году), который не был освобожден в ходе "церемонии" в Нусейрате. ХАМАС заявил, что освободит его позже и в другом месте.

Хамасовские источники утверждают, что это делается "из уважения к его семье и потому, что он – мусульманин".