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Израиль

ХАМАС передал представителям "Красного Креста" еще одного заложника

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 22 февраля 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 14:49
ХАМАС передал представителям "Красного Креста" еще одного заложника
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Согласно информации, предоставленной "Красным Крестом", ХАМАС передал его представителям еще одного заложника. В настоящее время машина "Красного Креста" направляется к силам ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы.

Имя заложника пока не сообщается, но, судя по всему, это Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году), который не был освобожден в ходе "церемонии" в Нусейрате. ХАМАС заявил, что освободит его позже и в другом месте.

Хамасовские источники утверждают, что это делается "из уважения к его семье и потому, что он – мусульманин".

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 февраля 2025

Хишам Шаабан ас-Сайид не будет освобожден в ходе "церемонии" в Нусейрате