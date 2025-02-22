ХАМАС передал представителям "Красного Креста" еще одного заложника

Согласно информации, предоставленной "Красным Крестом", ХАМАС передал его представителям еще одного заложника. В настоящее время машина "Красного Креста" направляется к силам ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы.

Имя заложника пока не сообщается, но, судя по всему, это Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году), который не был освобожден в ходе "церемонии" в Нусейрате. ХАМАС заявил, что освободит его позже и в другом месте.

Хамасовские источники утверждают, что это делается "из уважения к его семье и потому, что он – мусульманин".