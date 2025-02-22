Террористы ХАМАСа привели двух заложников смотреть на церемонию освобождения

Террористическая организация ХАМАС доставила двух заложников из числа тех, которые должны быть освобождены в рамках второго этапа сделки, чтобы они смотрели на церемонию освобождения, которая проходила сегодня.

По просьбе семей, имена и фотографии не публикуются.

Напомним, что сегодня были освобождены последних живых заложников в рамках первого этапа сделки. В следующую субботу в рамках этого этапа должны быть возвращены еще четыре тела.

Заложники были освобождены ХАМАСом в три этапа. Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри), а также долгие годы находившийся в плену террористов Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году), были переданы сотрудникам "Красного Креста" в Рафиахе (Рафахе) около 10:00.

Спустя два часа в Нусейрате были переданы "Красному Кресту" Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова") и Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова").

Последним (и без "торжественной церемонии") ХАМАС освободил Хишама Шаабана ас-Сайида (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

22 февраля, в обмен на шесть заложников, власти Израиля должны освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре. В первоначальном списке было 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Но затем список был значительно расширен, по всей видимости, после передачи тел погибших заложников.

При этом семь террористов, которых должны были депортировать после освобождения, отказались выходить из тюрьмы (раньше подобное уже происходило). В итоге на свободу выйдут другие семь заключенных, четверо из которых, по условиям сделки, будут депортированы.

Следует отметить, что по состоянию на 22:30 освобождение террористов еще не началось.