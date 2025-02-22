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Израиль

ХАМАС утверждает, что Израиль до сих пор не выполнил все условия соглашения по "обмену пленными"

ХАМАС
время публикации: 22 февраля 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 11:28
ХАМАС утверждает, что Израиль до сих пор не выполнил все условия соглашения по "обмену пленными"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Незадолго до передачи двух освобожденных сегодня заложников, Таля Шохама и Аверы Менгисту, террористическая организация ХАМАС опубликовала заявление, в котором утверждает, что Израиль до сих пор не выполнил все условия соглашения по "обмену пленными".

При этом ХАМАС "подтверждает готовность перейти ко второй фазе соглашения и завершить всеобъемлющий процесс обмена на основе постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из Газы".

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