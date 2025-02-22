Машины "Красного Креста" выехали к месту передачи заложников в лагере Нусейрат. Там ХАМАС должен освободить четырех похищенных: Омера Венкерта (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элию Коэна (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"); Омера Шем-Това (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова") и Хишама Шаабана ас-Сайида (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

В Нусейрате, в центральной части сектора Газы, ХАМАС готовится провести вторую за сегодняшний день "церемонию" передачи заложников "Красному Кресту".

На площади собрались сотни боевиков и "зрителей", их больше, чем в Рафиахе. Сцена "украшена" портретами ликвидированных террористов.