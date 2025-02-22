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Израиль

Машины "Красного Креста" прибыли в Рафиах

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 22 февраля 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 08:33
Машины "Красного Креста" прибыли в Рафиах
Abed Rahim Khatib/Flash90

Около 08:30 машины "Красного Креста" прибыли в Рафиах, где, как ожидается, ХАМАС передаст двух из шести освобождаемых сегодня заложников: Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри), а также долгие годы находившиеся в плену террористов Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году).

Освобожденных заложников доставят в военный лагерь в районе Реим, около границы Газы, а оттуда на вертолетах – в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Подготовлены также резервные палаты в больницах "Барзилай" в Ашкелоне и "Сорока" в Беэр-Шеве – на случай, если освобожденным заложникам, потребуется экстренная медицинская помощь.

Израиль
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